Русским шлют недобрый сигнал из Таджикистана. Военную базу России могут закрыть?

Идти на поводу чёрной плесени, заместить всех русских и установить средневековье, замедлить экономическое развитие или заняться решением демографической проблемы русских, укреплять экономику без неё, тем самым доказать чёрной плесени, что их ВВП без наших вливаний и денежных переводов обнулится.. 😡🇷🇺

АС

Александр Сысоев

Шантаж азиатов закрытием российских баз надо прекратить раз и навсегда. Мигрантский развал России изнутри слишком неравнозначная альтернатива нашим военным базам в Средней Азии. Азиаты могут вместо наших баз разместить американские (как уже было в Киргизии), но никакой реальной экономической помощи от США им не получить