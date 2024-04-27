Таджикский политолог Абдугани Мамадазимов порассуждал о вероятности закрытия военной базы России в Душанбе.
Русским шлют недобрый сигнал из Таджикистана. Военную базу России могут закрыть?
Комментарии
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Русский Империалист
Идти на поводу чёрной плесени, заместить всех русских и установить средневековье, замедлить экономическое развитие или заняться решением демографической проблемы русских, укреплять экономику без неё, тем самым доказать чёрной плесени, что их ВВП без наших вливаний и денежных переводов обнулится.. 😡🇷🇺
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16 час.
АС
Александр Сысоев
Шантаж азиатов закрытием российских баз надо прекратить раз и навсегда. Мигрантский развал России изнутри слишком неравнозначная альтернатива нашим военным базам в Средней Азии. Азиаты могут вместо наших баз разместить американские (как уже было в Киргизии), но никакой реальной экономической помощи от США им не получить
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11 час.
Алекс Сэм
Неравноценный обмен, военная база против спокойствия коренных россиян.
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6 час.
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