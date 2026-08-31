Путин: Россия движется к завершению украинского конфликта (ВИДЕО)

Премьер Индии Нарендрой Моди на встрече с Владимиром Путиным заявил, что каждый день войны отбрасывает человечество назад, и призвал «двигаться в направлении» завершения конфликта.
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