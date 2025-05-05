В Орловской области в лобовом столкновении легковушек погиб водитель

В Орловской области произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Погиб человек. Как рассказали в региональном УМВД, ДТП произошло 4 мая в 20:30 на автодороге «Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря».
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