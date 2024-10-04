Картины из Верхнего Тагила стали достопримечательностью Нижнетагильского музея изобразительных искусств

Картины из Верхнего Тагила стали настоящей достопримечательностью Нижнетагильского музея изобразительных искусств, об этом сообщил глава Верхнетагильского городского округа Кириченко Василий Григорьевич в своём телеграмм-канале.
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