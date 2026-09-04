Эпическая битва Селби против Лисовски в 1/4 финала на турнире в Челтнеме

Четырехкратный Чемпион мира Марк Селби уверенно стартовал в матче против домашнего фаворита Джека Лисовски в четвертьфинале British Open 2026 Марк Селби (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/16 финала Марк Селби обыгрывает Джек Лисовски со счетом 4-0 в 1/4 финала на турнире British Open 2026.