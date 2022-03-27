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Роман Людучин: «НХЛ сделает все, чтобы увидеть падение рекорда Гретцки, сделать из этого шоу. Будет круто, когда Овечкин забьет 895-й гол»

Роман Людучин считает, что Александр Овечкин не догонит Горди Хоу в этом сезоне. В матче с «Нью-Джерси» (4:3) капитан «Вашингтона» забил 772-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

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