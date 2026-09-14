Простая химия: как избавиться от запаха перегара?

Утро после застолья редко бывает добрым. Но если головная боль и сухость во рту — это ещё полбеды, то запах, который исходит от человека, способен испортить не только настроение, но и репутацию.
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