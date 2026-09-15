Three Patrons, Three Clients: The Mecca Alliance No One Owns

Every alliance contains a struggle over who gets to decide what the alliance is for. The unusual thing about the Mecca Alliance, formally known as the “Mecca Joint Defence Agreement,” is that all three of its members appear to believe they possess something that should give them that privilege: Saudi Arabia has the capital, Turkey has the defense industrial base, and Pakistan has the manpower and nuclear arsenal.
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