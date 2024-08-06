Раскрыт доход задержанного генерала Шестерова

Арестованный по делу о мошенничестве в парке «Патриот» заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров задекларировал небольшую квартиру и автомобили.
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