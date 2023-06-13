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Конфликт на Украине только приближается к пику эскалации — Вучич

Конфликт на Украине только приближается к пику эскалации — Вучич

Пика эскалации еще не достигла напряженность в зоне конфликта на Украине, она продолжает нарастать, заявил 12 июня президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Happy.

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