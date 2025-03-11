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Сегодня – в Сирии, завтра – в России?

Сегодня – в Сирии, завтра – в России?

Власти России не принимают должных мер по предотвращению сирийского сценария в России Сейчас, в режиме реального времени в Сирии происходит геноцид в крайней форме – этнические чистки, резня христиан, алавитов, шиитов.

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