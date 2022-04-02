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Генинспектор вооруженных сил ФРГ Цорн заявил, что Германия «ни в коем случае» не задействует силы на Украине

Генинспектор вооруженных сил ФРГ Цорн заявил, что Германия «ни в коем случае» не задействует силы на Украине

Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн в беседе с журналистами в субботу, 2 апреля, заявил, что Германия "ни в коем случае" не будет задействовать свои ВС на территории Украины.

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