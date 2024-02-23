Сэкономила на ребенке: Наталья Фриске рассказала, сколько потратила на круиз по Персидскому заливу

Младшая сестра певицы Жанны Фриске решила ни в чем себе не отказывать. Наталья Фриске соцсетиНаталья Фриске, известная тем, что является младшей сестрой «блестящей» Жанны, умершей в 2015 году от рака головного мозга, хорошо отдохнула вместе со своей маленькой дочерью Луной и отцом.