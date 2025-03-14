Объем государственной поддержки сельского хозяйства в 2025 году более чем в два раза превысит прошлогодний уровень

<p> Реализация государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» стала темой для обсуждения на комиссии по сельскому хозяйству Ивановской областной Думы.
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