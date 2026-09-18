Общественный мониторинг не выявил грубых нарушений в первый день выборов

Отсутствие грубых нарушений голосования в ходе первого дня выборов в Госдуму отметил исполнительный директор Ассоциации НОМ (Независимый общественный мониторинг), сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков 18 сентября на пресс-брифинге в ОП РФ.