Смирнов дал указание ускорить эвакуацию из Беловского района Курской области

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что находится в контакте с Министерством обороны России и другими правоохранительными органами, которые принимают все необходимые решения для обеспечения безопасности в городе после начала наступления украинской армии.
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