Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Хмель
    Гриша, опоздал лет на 20 быть представителем России хоть где - нибудь!Явлинский заявил ...
  • Ольга
    Нет мигрантов - нет проблемы.Путин: нельзя дел...
  • Boris Borisov
    Я ВЕРЮ , что РОДИНА поддержит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Наверное определят как всегда- 1300 (тысячу триста ) руб. в...Путин: нужно поду...

BBI: содержащиеся в йогурте бактерии полезны для здоровья психики

BBI: содержащиеся в йогурте бактерии полезны для здоровья психики

Исследователи из медицинской школы при Университете Вирджинии (США) обнаружили, что лактобациллы, бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах и йогурте, помогают организму справляться со стрессом и предотвращают депрессию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх