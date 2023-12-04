BBI: содержащиеся в йогурте бактерии полезны для здоровья психики

Исследователи из медицинской школы при Университете Вирджинии (США) обнаружили, что лактобациллы, бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах и йогурте, помогают организму справляться со стрессом и предотвращают депрессию.
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