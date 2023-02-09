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Эттинджер, К’Андре Миллер, Хинтц – звезды дня в НХЛ

НХЛ подвела итоги очередного игрового дня. Первая звезда – вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер с 38 сэйвами из 39 в матче с «Миннесотой» (4:1).

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