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Теннисистка Касаткина пошутила об Андреевой перед матчем на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Касаткина пошутила об Андреевой перед матчем на «Ролан Гаррос»

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая за Австралию, на пресс-конференции перед матчем четвертого круга «Ролан Гаррос» пошутила над своей соперницей — россиянкой Миррой Андреевой.

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