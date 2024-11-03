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Получится ли у нас переформатировать Украину, переформатировать украинцев

Получится ли у нас переформатировать Украину, переформатировать украинцев

Александр Ставер В последние дни я наблюдаю интересную ситуацию в информационном пространстве. Практически нет ни одного СМИ или серьезного интернет-канала, где бы не публиковались материалы о зверствах ВСУ в Курской области, о разрушенных храмах, о мародерстве украинских солдат и офицеров, о продаже предметов культа на украинских площадках.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Раковые метастазы надо только хирургически.....
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1 д.
Арлег Сварогов
Хохлы переобуются и будут вешать бандерлогов
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12 час.

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