Александр Ставер В последние дни я наблюдаю интересную ситуацию в информационном пространстве. Практически нет ни одного СМИ или серьезного интернет-канала, где бы не публиковались материалы о зверствах ВСУ в Курской области, о разрушенных храмах, о мародерстве украинских солдат и офицеров, о продаже предметов культа на украинских площадках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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