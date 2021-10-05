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Для Абхазии остается актуальным вопрос обеспечения электроэнергией

Для Абхазии остается актуальным вопрос обеспечения электроэнергией

  В Абхазии проблемы неустойчивого электроснабжения и в целом энергодефицита связаны не только со значительной изношенностью распределительных сетей и отсутствием материально-технической базы, но и с существенным ростом среднесуточного энергопотребления, связанного с незаконной добычей криптовалют, несанкционированными подключениями пользователей к сетям и крайне низкой собираемостью платы за потребленную электроэнергию.

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