Для Абхазии остается актуальным вопрос обеспечения электроэнергией

В Абхазии проблемы неустойчивого электроснабжения и в целом энергодефицита связаны не только со значительной изношенностью распределительных сетей и отсутствием материально-технической базы, но и с существенным ростом среднесуточного энергопотребления, связанного с незаконной добычей криптовалют, несанкционированными подключениями пользователей к сетям и крайне низкой собираемостью платы за потребленную электроэнергию.