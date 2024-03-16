Москалькова обратилась в ООН из-за попыток воспрепятствовать голосованию соотечественников

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожаловалась верховному представителю ООН по правам человека на нарушение международных прав из-за попыток помешать россиянам принять участие в выборах президента России за границей.
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