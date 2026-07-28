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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартин Брандл о Ферстаппене: «Очень немногие могут справиться с таким нестабильным болидом и приехать на нем на подиум»

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор Sky Sports Мартин Брандл поделился впечатлениями от 2-го места Макса Ферстаппена на Гран-при Венгрии .

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