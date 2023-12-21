В Пермском крае к 2024 году появится новый мусоросортировочный комплекс

Он будет перерабатывать не менее 2000 тонн пластика, металла и бумаги ежегодно.Компания «Торговый дом "Ресурс Групп"» планирует реализовать проект по строительству мусоросортировочного комплекса в Кунгурском муниципальном округе.
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