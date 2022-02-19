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Хартикайнен о финале с Россией: «Хотел бы надеяться, что в Уфе поддержат нас. Я был бы рад за обе сборные»

Теему Хартикайнен надеется, что сборную Финляндии поддержат в Уфе.  Форвард «Салавата Юлаева» поделился ожиданиями от финального матча против сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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