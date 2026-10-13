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Мороженщик, Пиноккио и суперсолдаты: 15 самых странных злодеев в новом кино ужасов

Мороженщик, Пиноккио и суперсолдаты: 15 самых странных злодеев в новом кино ужасов

Джейсон Вурхиз, Майкл Майерс, Фредди Крюгер, Чаки, Пинхед — имена, которые давно переросли жанр ужасов и стали фигурами поп-культуры.

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