Как сегодня живут дети Сергея Бодрова-младшего

Сергея Бодрова-младшего зрители запомнили и полюбили после выхода на экраны фильмов «Брат», «Брат-2», «Сестры»… Талантливый актер и режиссер погиб в 2002 году на Кавказе – во время съемок его очередного фильма на группу сошел ледник, людей долго искали, но все они в конце концов были признаны погибшими.