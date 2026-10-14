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Царьград

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Мобильный интернет дал сбой в пяти регионах Урала

Мобильный интернет дал сбой в пяти регионах Урала

В ночь на 14 октября перебои с мобильным интернетом затронули Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую и Курганскую области, а также ХМАО, при этом в Челябинской области за сутки зафиксировано более 1,1 тысячи жалоб, а 78% пользователей сообщили об общем сбое сети.

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