Мобильный интернет дал сбой в пяти регионах Урала

В ночь на 14 октября перебои с мобильным интернетом затронули Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую и Курганскую области, а также ХМАО, при этом в Челябинской области за сутки зафиксировано более 1,1 тысячи жалоб, а 78% пользователей сообщили об общем сбое сети.