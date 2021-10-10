Путин заявил, что аграрный сектор стал одним из флагманов российской экономики

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс России динамично развивается и является одним из флагманов отечественной экономики, что нельзя было представить себе еще несколько лет назад.
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