Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"А нас за шо...": да просто так, мимо проходили

"А нас за шо...": да просто так, мимо проходили

Хорошее видео сделали правоохранители. Наглядное.https://vk.com/video757246494_456240340Если кто-то посчитает, что наказание очень жесткое, подумайте, а сколько могло быть жертв, если бы поезд по вине одного из этих ИДИОТОВ сошел бы с рельсов? И, на самом деле, именно жесткость наказания в таких преступлениях сохраняет очень много жизней .

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