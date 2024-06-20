Во Франции лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, в случае его избрания на пост премьер-министра страны, пообещал не отправлять на Украину войска и дальнобойное оружие.
Барделла: Украина не получит высокоточное оружие
Комментарии
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Георгийюра Гончар
Ага!!Вот это не дам , а всё остально - с большим удовольствием!Обрыдаешься от счастья!!
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10 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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9 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
По моему усраина больше ничего не получит
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2 час.
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