Люся Чеботина назвала цели проекта «Голос мой услышь»

Певица Люся Чеботина в четверг, 28 марта, заявила, что средства от проекта «Голос мой услышь», который организовали российские артисты, пойдут на поддержку семей погибших и пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
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