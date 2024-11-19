Шахназаров рассказал о реакции Путина на неисполнение его приказа. Скажем так, было эмоционально. Гендиректор "Мосфильма" рассказал президенту, что идея о том, чтобы показывать отечественные фильмы в школах, до сих пор никак не реализована.