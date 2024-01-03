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Гладков: в 8 частных домах в Белгороде выявили нарушение несущих конструкций

Гладков: в 8 частных домах в Белгороде выявили нарушение несущих конструкций

В восьми частных домах, пострадавших при обстрелах Белгорода за минувшие сутки, по предварительным данным, есть нарушения несущих конструкций, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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