Врач озвучила причины развития дислексии у детей

Об этом рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия Такое расстройство, как дислексия, часто бывает связано с тем, что не сформировались или сформировались искаженно нейронные цепочки, рассказала радио Sputnik клинический нейропсихолог Ирина Хвингия.
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