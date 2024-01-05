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Кадыров назвал «троллингом» предложение обменять пленных для снятия санкций

Кадыров назвал «троллингом» предложение обменять пленных для снятия санкций

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратил внимание на тот факт, что высказанная им ранее идея о том, чтобы обменять пленённых боевиков войск нацистских формирований киевского режима ради того, чтобы снять санкционные меры, оказалась обычным «толстым троллингом».

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