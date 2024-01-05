Кадыров назвал «троллингом» предложение обменять пленных для снятия санкций

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратил внимание на тот факт, что высказанная им ранее идея о том, чтобы обменять пленённых боевиков войск нацистских формирований киевского режима ради того, чтобы снять санкционные меры, оказалась обычным «толстым троллингом».