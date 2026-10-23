Оптимизацию сделали более чем для 60 моделей Huawei раскрыла подробности технологий Ultra Storage и Ultra Memory, реализованных в HarmonyOS 7 на базе обновлённого движка Ark Engine.
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