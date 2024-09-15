ЗАКОН ПОДПИСАН

Среди обменянных из плена наших мобилизованных уже пару таджиков засветилось. Так что процесс идет.

сергей лапкин

Читая вот такие посты,мне приходят на ум произведения американца Роберта Хайнлайна о том,что в некой стране власть захватили военные и жители получали гражданство только после прохождения военной службы в "горячих точках" (посмотрите фильм "Звёздный десант"). Не призываю к военной диктатуре, но,может быть, идея стоящая ??