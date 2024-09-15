Владимир Путин 8 августа подписал закон, согласно которому в случае неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, новоявленный «тожероссиянин» лишается приобретённого гражданства Российской Федерации.
ЗАКОН ПОДПИСАН
Комментарии
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Нина Попова
Среди обменянных из плена наших мобилизованных уже пару таджиков засветилось. Так что процесс идет.
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7 час.
сергей лапкин
Читая вот такие посты,мне приходят на ум произведения американца Роберта Хайнлайна о том,что в некой стране власть захватили военные и жители получали гражданство только после прохождения военной службы в "горячих точках" (посмотрите фильм "Звёздный десант"). Не призываю к военной диктатуре, но,может быть, идея стоящая ??
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4 час.
Вячеслав Дегтярев
555555555.......... за комент............👍😎
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4 час.
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