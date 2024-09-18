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Военкор поделился деталями расследования гибели Гудвина

Военкор поделился деталями расследования гибели Гудвина

Военкор Александр Коц поделился деталями расследования обстоятельств гибели российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест, которые он получил от анонимного источника, знакомого с ходом проверки.

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