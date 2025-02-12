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Воронежские новости

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Воронежские полицейские поделились подробностями ДТП с котлованом

Воронежские полицейские поделились подробностями ДТП с котлованом

Как оказалось, инцидент произошел прошедшей ночью у дома №6 по улице Остужева. Согласно предварительным данным, 53-летний водитель «Равон Нексия» ехал по Северному мосту на Левый берег, однако мужчина не учел погодные условия во время движения, из-за чего и рухнул в котлован на месте проведения ремонтных работ.

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