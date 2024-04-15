Волейболисток известной российской команды обвинили в пропаганде ЛГБТ*

Калининградскую женскую волейбольную команду «Локомотив», которая выиграла в воскресенье серию у московского «Динамо» и вышла в финал Суперлиги, обвинили в пропаганде ЛГБТ* (организация признана экстремистской, запрещена в РФ) .
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