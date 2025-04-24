Экономический кризис 2025 года: как пережить финансовую нестабильность

Распознавание признаков финансовой тревожности у близкого человека Способы распознать тревожные признаки у окружающих вас людей: Выраженное беспокойство и постоянное эмоциональное напряжение, доходящее до панических атак.
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