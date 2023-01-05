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Ответка за Макеевку началась: «Искандеры» отрыли огонь по эшелонам ВСУ

Ответка за Макеевку началась: «Искандеры» отрыли огонь по эшелонам ВСУ

На Украине жалуются на неуловимых русских корректировщиков огня Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В результате ракетных и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка Донецкой народной республики уничтожено четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймарс», четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», более 800 реактивных снарядов к ним, восемь автомобилей, а также более 200 украинских националистов и иностранных наемников.

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