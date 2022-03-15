Продавцы орловских магазинов не понимают покупательского ажиотажа

Орловская область ввалилась в сюрреализм постмодерна: вот уже неделю с полок молниеносно сметается сахар и соль, растут цены из-за западных санкций и ограничений, интернет кишит мемчиками про голодных без Вискас и Пурины Барсиков и Бобиков, в кинотеатрах вместо громких премьер навязчиво крутится «Кролецып и хомяк тьмы», в книжных магазинах очередь за эзотерикой, инста-ведуньи экстренно переходят в Telegram, завлекая публику заговорами на скорую покупку машины… Жители крупных городов, с коими посчастливилось пообщаться на прошедших выходных, с некоторым скепсисом выслушивали рассказы о региональных сахарных бунтах и закупках томиков Блаватской, покручивая с недоверием у виска.