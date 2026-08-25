Атаки нет, расхлябанность какая-то, несобранность... Или футболистам «Зенита» уже все надоело, или они физически не готовы - приговор Орлова

«На мой взгляд, сейчас Семак должен пойти на риск и начать создавать новую команду. Обновлять состав, делать ставку на других, - заявил известный комментатор Геннадий Орлов после поражения «Зенита» от «Спартака» в 5-м туре Альфа-Банк РПЛ (0:2).
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