Милая овечка слопала томат размером с мяч – видео

Казалось бы мирные овечки только и любят травку щипать на лужайке. Ну что им еще нужно для счастья? Так, например, такой вот милахе с канала "ViralHog" на Youtube точно не хватало огромного красного томата.
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