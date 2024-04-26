Шойгу: иностранные советники участвуют в подготовке диверсий Украины в России

Украинские диверсанты совершали атаки на территории России при участии западных кураторов. Министр обороны Сергей Шойгу заявил об этом на совещании глав Минобороны стран ШОС в Астане, сообщило РИА «Новости».
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