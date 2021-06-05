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Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение World Cup-2030

Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение World Cup-2030

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес и глава Португальской федерации футбола Фернанду Гомеш подписали документ, согласно которому страны подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

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