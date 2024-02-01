Представлена дорожная карта MMORPG Embers Adrift на 2024 год У компании Stormhaven Studios больш...

Представлена дорожная карта MMORPG Embers Adrift на 2024 годУ компании Stormhaven Studios большие планы по поддержке своей MMORPG Embers Adrift на 2024 год, и в новом сообщении инди-разработчик представил дорожную карту развития игры.
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