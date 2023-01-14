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Уоллес Манхаймер: программа «чистых нулевых» выбросов уничтожит современную цивилизацию

Уоллес Манхаймер: программа «чистых нулевых» выбросов уничтожит современную цивилизацию

В недавно опубликованной статье доктор Уоллес Манхаймер, известный физик-ядерщик, раскритиковал план глобалистских левых по климатическим выбросам «Чистый ноль» как верный способ обратить вспять более чем столетние технические достижения и прогресс с точки зрения создания лучшего образа жизни для большинства людей, сообщает «natural news».

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