Уоллес Манхаймер: программа «чистых нулевых» выбросов уничтожит современную цивилизацию

В недавно опубликованной статье доктор Уоллес Манхаймер, известный физик-ядерщик, раскритиковал план глобалистских левых по климатическим выбросам «Чистый ноль» как верный способ обратить вспять более чем столетние технические достижения и прогресс с точки зрения создания лучшего образа жизни для большинства людей, сообщает «natural news».